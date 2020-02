Basket

Basket - NBA : Le surprenant hommage de LeBron James pour Kobe Bryant !

Publié le 8 février 2020 à 23h35 par La rédaction

Les Los Angeles Lakers s’est incliné sur son parquet face aux Houston Rockets (111-121) dans la nuit de vendredi à samedi. Durant cette rencontre, LeBron James a rendu hommage à Kobe Bryant par un geste de grande classe.

Le 26 janvier 2020, Kobe Bryant s’est éteint suite à un accident d’hélicoptère à Calabasas. La cicatrice est profonde pour de nombreux joueurs de NBA admirateurs de l’ancienne star des Los Angeles Lakers. Au Staples Center, LeBron James avait tenu un discours poignant pour son « frère » le premier février : « Je vais continuer avec mes coéquipiers à perpétuer son héritage, non seulement cette année mais aussi longtemps que nous pourrons continuer à jouer au basket, que nous aimons, parce que c’est ce que Kobe Bryant voudrait. » avait-il dit. Promesse tenue !

Un hommage subtil

En réalisant un dunk magistral, la star des Lakers a effectué un clin d'œil génial à l’autre légende du club jaune et violet partie trop tôt. Lebron James a tout simplement reprodiuit au millimètre près le même dunk que Kobe 19 ans plus tard… Sous le même maillot, le même panier et surtout le même parquet, l’actuel numéro 23 rend un hommage subtil au Black Mamba.