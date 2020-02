Basket

Basket - NBA : Quand Antetokounmpo se moque de James Harden !

Publié le 7 février 2020 à 11h35 par T.M.

Alors que Giannis Antetokounmpo et LeBron James ont composé leur équipe pour le All Star Game, le Grec s’est permis de glisser un petit pique à James Harden.

Ça y est, les équipes sont connues pour le All Star Game. Et LeBron James s’est composé un 5 XXL avec Luka Doncic, Kawhi Leonard, Anthony Davis et James Harden. Pour l’équipe de Giannis Antetokounmpo, la tâche sera donc compliquée. Pourtant, la star des Bucks aurait pu avoir le joueur des Rockets à ses côtés, mais a finalement préféré sélectionner Kemba Walker. Un choix qu’Antetokounmpo a tenu à justifier.

Harden trop personnel ?