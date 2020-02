Basket

Basket - NBA : Les vérités de Rudy Gobert sur son action polémique

Publié le 8 février 2020 à 17h35 par La rédaction

A l’occasion du match opposant le Jazz d'Utah aux Blazers de Portland, Rudy Gobert a commis un goaltending, un contre non autorisé, qui n'a pas été sifflé par les arbitres. A l’issue de la rencontre, le Français est revenu sur ce fait de jeu.

L'Utah Jazz a remporté la rencontre face aux Trail Blazers de Portland (117-114). Un match marqué par une polémique impliquant Rudy Gobert. A quelques secondes de la fin du match, le pivot français a commis un goaltending. Le panier de Damian Lillard n’a d'ailleurs pas été accordé par les arbitres, entrainant la colère du joueur des Blazers : « Cela nous a coûté le match. Nous sommes dans la course pour les play-offs et ils nous coûtent le match ». Interrogé sur ce fait de jeu, Rudy Gobert a tenu à calmer le jeu.

« Ça fait partie du jeu. C'est juste une action »