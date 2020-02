Basket

Basket - NBA : Kevin Durant en rajoute une couche sur son choix d’aller aux Warriors !

Publié le 9 février 2020 à 20h35 par Th.B.

Alors que les Golden State Warriors s’étaient inclinés en 2016 devant les Cleveland Cavaliers en finale NBA, Kevin Durant débarquait dans la baie d’Oakland. Une décision qui a beaucoup fait parler, mais qui était très réfléchie d’après l’ailier des Brooklyn Nets.

MVP de la saison régulière de 2014 avec l’Oklahoma City Thunder, Kevin Durant est un, si ce n’est le meilleur joueur de la dernière décennie ayant évolué au sein de la franchise d’Oklahoma. Après un échec à la conquête du trophée Larry O’Brien en 2016, Durant décidait de s’engager avec les Golden State Warriors, champions NBA en 2015 et tout juste défaits en finale face aux Cleveland Cavaliers. Un choix qui lui a valu le surnom de « serpent » et de « traître ». Un traitement que la nouvelle superstar des Brooklyn Nets n’a pas compris.

« Je suis passé de la personne qu’on aime à celle qu’on déteste »