Basket - NBA : Quand Zion Williamson s’étonne de ses performances…

Publié le 12 février 2020 à 10h35 par T.M.

Comme attendu, Zion Williamson impressionne pour ses débuts en NBA. Toutefois, le nouveau prodige des Pelicans ne s’attendait pas à frapper si fort.

La machine est enfin lancée. Alors qu’il aura fallu attendre quelques mois pour voir Zion Williamson faire ses débuts en NBA, la star des Pelicans montre enfin toute l’étendue de son talent. Et pour le moment, le joueur de 19 ans répond aux attentes, livrant de très belles prestations. Face à Portland, Williamson vient d’ailleurs de livrer son meilleur match avec 31 points, 9 rebonds et 5 passes décisives. De bon augure pour la suite, même si cela surprend le principal intéressé…

« Je ne m’attendais pas à faire ça »