Basket - NBA : La sortie forte de Stephen Curry sur son grand retour !

Publié le 9 février 2020 à 12h35 par J.-G.D.

Blessé depuis plusieurs semaines, Stephen Curry, meneur des Golden State Warriors, admet qu’il devrait revenir sur les parquets d’ici quelques jours.

Blessé depuis le 30 octobre, suite à une d’une fracture de la main gauche, Stephen Curry doit prendre son mal en patience. L’absence de la star des Warriors se fait sentir, eux qui se sont inclinés à domicile dans la nuit de samedi à dimanche face aux Los Angeles Lakers (120-125), et une dernière place en Conférence Est. Le meneur de Golden State pourrait donc faire son retour à la compétition début mars, et Curry confirme la tendance.

« Un retour dès le 1er mars ? C’est l’objectif »