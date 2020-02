Basket

Basket - NBA : L’énorme révélation de Steve Kerr sur D’Angelo Russell !

Publié le 8 février 2020 à 12h35 par T.M.

Alors que les Warriors viennent d’envoyer D’Angelo Russell aux Wolves, Steve Kerr a concédé que son recrutement durant l’été était discutable.

Ancien meneur des Nets, D’Angelo Russell ne sera finalement resté que quelques mois chez les Warriors. Arrivé à l’intersaison à Golden State afin de venir entourer Stephen Curry et Klay Thompson, le joueur de 23 ans vient finalement de prendre la direction des Wolves dans le cadre d’un trade impliquant aussi Andrew Wiggins. D’Angelo Russell n’aura donc pas énormément brillé en Californie, où Steve Kerr s’était d’ailleurs interrogé sur son recrutement en début de saison.

« Sa compatibilité dans l'équipe était discutable dès le jour où on l'a signé »