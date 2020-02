Basket

Basket - NBA : Le message fort des Warriors sur leur nouveau joueur !

Publié le 8 février 2020 à 10h35 par T.M.

Impliqué dans le trade de D’Angelo Russell, Andrew Wiggins a lui quitté les Wolves pour rejoindre Golden State. D’ailleurs, Steve Kerr a tenu à faire passer un message fort à son nouveau joueur.

Les Warriors auront donc animé la fin de la période des trades. En effet, du côté de Golden State ont a bouclé un accord avec les Minnesota Timberwolves, impliquant notamment un échange entre entre D’Angelo Russell et Andrew Wiggins. Ce dernier a donc pris la direction de la Californie pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière. A Golden State, on a d'ailleurs voulu enlever de la pression au numéro 1 de la draft 2014. En effet, Steve Kerr n’entend clairement pas que Wiggins soit la star de la franchise.

« Nous n’allons pas lui demander d’être une star »