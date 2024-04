Deux français en tête de la prochaine Draft NBA, Sarr passe devant Risacher

Florian Barré

La postseason a démarré et on connaît désormais le pourcentage de chance pour chaque franchise de bien figurer à la loterie. Les Washington Wizards, les Detroit Pistons et les Charlotte Hornets bénéficieront tous trois de la meilleure cote à la loterie et pourront, si cette dernière ne leur joue pas de tour, choisir de récupérer les Français Alex Sarr et Zaccharie Risacher tôt lors de la prochaine draft.

Les projections se font, se défont, mais une chose est sûre, les jeunes athlètes tricolores seront au rendez-vous lors de la Draft 2024. En effet, Alex Sarr est pressenti pour l’heure comme le futur n°1 de draft devant son compatriote Zaccharie Risacher. Les deux prospects ont de grandes chances de rejoindre soit les Wizards, soit les Pistons, soit les Hornets, ce si la loterie se montre peu surprenante. Dans la dernière mock-draft partagée par CBS Sports, l’Américain Stephon Castle est projeté au troisième rang, devant Matas Buzelis, Nikola Topic, Ron Holland, Rob Dillingham, Reed Sheppard, Donovan Clingan et Isaiah Collier pour fermer le top 10.

Victor Wembanyama : Le bilan complet de sa première saison de dingue en NBA ! pic.twitter.com/UR1TeSy6II — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Les forces et les faiblesses de Sarr

Futur numéro 1 de draft, comme un certain Victor Wembanyama il y a un an, Alex Sarr est l'un des joueurs les plus doués physiquement de la cuvée. L’intérieur des Perth Wildcats a déjà fait ses classes en Australie et mesure 2,16m. Il associe ces dimensions exceptionnelles à une mobilité impressionnante et fait preuve d’une explosivité notable en défense. Sarr possède les attributs dont rêvent les équipes et a clairement le potentiel pour être un défenseur intérieur de haut niveau selon les normes de la NBA, capable de jouer ailier fort ou pivot et d'offrir une protection de jante, une polyvalence schématique et une certaine capacité à basculer sur le périmètre. Son point faible reste malgré tout le tir, où il n’excelle pas (62% aux lancers francs et 33% à 3-points).

La meilleure franchise pour Sarr