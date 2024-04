Victor Wembanyama finaliste pour deux trophées en NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après une première année exceptionnelle en NBA, Victor Wembanyama fait partie des finalistes pour deux récompenses de fin de saison. La ligue a annoncé dimanche que le Français de 20 ans était en lice pour le titre de Rookie de l’année, mais aussi celui de Défenseur de l’année.

Un Rookie de l’année unanime ?

À moins d’un cataclysme, le titre de Rookie de l’année sera attribué au premier choix de la draft, qui a dépassé toutes les attentes pour ses débuts en NBA. Si la compétition semblait serrée en début de saison, Victor Wembanyama a créé une nette séparation avec ses concurrents après le All-Star Game. Les deux autres finalistes, Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) et Brandon Miller (Charlotte Hornets), n’auront probablement pas leur chance.

Jusqu’à présent, la totalité des votes partagés publiquement désigne la star des San Antonio Spurs comme le futur lauréat. Il pourrait devenir le sixième joueur de l’histoire de la NBA à être nommé Rookie of the Year à l’unanimité, et ainsi succéder à Karl-Anthony Towns en 2016.

Un duel français pour le Défenseur de l’année

Dès sa première année, Victor Wembanyama s’est distingué comme l’un des meilleurs défenseurs du Championnat nord-américain. Il figure ainsi parmi les finalistes pour le titre de Défenseur de l’année, aux côtés du Français Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) et de Bam Adebayo (Miami Heat).