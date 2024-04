Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Rudy Gobert, en route pour son quatrième titre de Défenseur de l’année, est sans doute l’un des meilleurs défenseurs de sa génération. Pourtant, il est loin de faire l’unanimité parmi ses pairs. Le joueur français a été nommé « joueur le plus surcoté de la ligue » dans le dernier sondage de The Athletic.

The Athletic a révélé les résultats de son sondage annuel auprès des joueurs de la NBA. C'est un Français, Rudy Gobert, qui a remporté le titre du « joueur le plus surestimé de la ligue ». Il semble que le pivot des Minnesota Timberwolves ne soit pas très apprécié par ses pairs.

Rudy Gobert, un joueur surcoté ?

Seulement 81 des 142 joueurs sondés ont accepté de répondre à la question : « Qui est le joueur le plus surcoté de la ligue ? ». Parmi ceux qui ont répondu, 13,6 % ont désigné Rudy Gobert, soit 11 joueurs, assez pour le placer en tête des votes.

Le pivot des Timberwolves dépasse Jordan Poole (Washington Wizards), qui a reçu 8,6 % des votes, suivi de Trae Young (Atlanta Hawks) avec 7,4 %. Le top 5 est complété par Dillon Brooks (Houston Rockets) et James Harden (Los Angeles Clippers), tous deux à 4,9 %. Un autre joueur français, Evan Fournier, transféré cette saison aux Detroit Pistons, a également reçu un vote.

« Il y a quelque chose dans le jeu de Gobert que ses pairs n’apprécient pas »

« Il y a quelque chose dans le jeu de Gobert que ses pairs n’apprécient pas » , ont écrit Sam Amick et Josh Robbins dans leur article. « Le scepticisme est peut-être dû à son manque de succès en playoffs, aucune des équipes de Gobert n’ayant atteint les Finales de conférence […] Pourtant, Gobert a un CV d’élite, avec trois titres de Défenseur de l’année, trois participations au All-Star Game, deux nominations dans la All-NBA Second Team et trois dans la All-NBA Third Team. »

NBA : Victime de racisme, Gobert lâche de terribles confidences https://t.co/uPcIw9OZ4Q pic.twitter.com/K7yltpxDNs — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

Favori pour le Défenseur de l’année, sauf aux yeux des joueurs

Bien que Rudy Gobert soit le grand favori pour remporter le titre de Défenseur de l’année, ses adversaires ne partagent pas cet avis. Seuls 6 % des joueurs le considèrent comme le meilleur défenseur de la ligue, ce qui le place en sixième position. Il est largement devancé par Victor Wembanyama, en tête du classement avec 15,2 % des votes. Cependant, sauf surprise, cela ne l’empêchera pas de remporter son quatrième trophée cette saison et d’égaler le record de la NBA.