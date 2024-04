NBA : Sans Kawhi, Harden et les Clippers ont étouffé les Dallas Mavericks

Florian Barré

Les séries éliminatoires de la NBA ont démarré ce week-end. Parmi les confrontations les plus intéressantes à suivre, on peut facilement mettre celle entre les Los Angeles Clippers et les Dallas Mavericks en tête de liste. Qui n’est pas intéressé par une série où James Harden, Kawhi Leonard, Paul George, Luka Doncic et Kyrie Irving sont sur le parquet ? Et pour le premier opus de ce choc, ce sont bel et bien les Californiens qui ont marqué les esprits.

Quelques heures avant le match 1 contre Dallas, les Los Angeles Clippers ont annoncé la mise au repos de Kawhi Leonard. Ainsi, lors d’une victoire 109-97 de la franchise californienne, c’est James Harden qui a pris les rênes, invoquant alors une performance digne de son titre MVP obtenu, jadis. Le meneur de 34 ans a démarré la partie avec quatre 3-points et a terminé la rencontre avec 28 points et huit passes décisives. Paul George a quant à lui marqué 20 points et récupéré six rebonds. Ivica Zubac s’est également révélé dans la peinture, réalisant un joli double-double (20-15).

Les Clippers impériaux sous leur arc

Et c’est bien la défense de Los Angeles qui a eu le plus grand impact. Les Clippers ont limité les Mavericks à 30 points en première mi-temps tout en les maintenant à 22,5% aux tirs sur le terrain. Le total de points en première mi-temps était le plus bas pour Dallas depuis 2019 et le plus bas jamais enregistré dans un match éliminatoire. Pour preuve, les Mavs ont terminé la première mi-temps avec 12 tirs manqués consécutifs et n’ont marqué que huit points au deuxième quart.

Tout n’est pas à jeter pour Dallas

Malgré tout, Kyrie Irving a pu entrer dans l’histoire de la NBA durant le troisième quart-temps. Il est devenu le premier joueur à marquer plus de 20 points en un seul quart-temps sans rater un seul shoot, totalisant 20 points à 8/8 aux tirs et 2/2 à trois points. Kyrie a terminé le match avec 31 points, sept rebonds et quatre passes décisives. Il a tiré à 10/18 sur le terrain et à 3/6 à 3-points.