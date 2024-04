NBA : Surprise, Wembanyama se compare à une légende ?

Pierrick Levallet

Arrivé en NBA l'été dernier, Victor Wembanyama impressionne déjà pour sa première saison dans la ligue. Le crack des San Antonio Spurs fait partie des meilleurs joueurs de la ligue à son poste. D'ailleurs, le crack de 20 ans n'a pas manqué de se comparer à un certain Wilt Chamberlain pour expliquer son style de jeu et son ressenti sur le parquet.

Drafté par les San Antonio Spurs l’été dernier, Victor Wembanyama fait déjà sensation pour sa première saison en NBA. Le joueur de 20 ans est déjà l’un des meilleurs de la ligue à son poste. Le Français est en train de mettre tout le monde d’accord aux Etats-Unis. D’ailleurs, Victor Wembanyama n’a pas manqué de se comparer à une grande légende de la NBA pour raconter comment il se sentait sur le parquet.

Victor Wembanyama : déjà un aimant à agents libres en NBA ? https://t.co/piYD64ngfy pic.twitter.com/SDsP4d2tou — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

«Il se passe tant de trucs avec un si petit ballon»

« Wilt Chamberlain était un très mauvais tireur de lancers francs, mais il était très bon au niveau des hook shots et des finger rolls en mouvement. C’est parce que sur la ligne des lancers, il n’avait pas de momentum et il était tellement massif que ça le perturbait totalement. Des fois, je ressens un peu la même chose parce qu’il se passe tant de trucs avec un si petit ballon » a d’abord expliqué le phénomène des San Antonio Spurs dans des propos rapportés par Parlons Basket .

«J’ai l’impression d’être coincé dans une boîte»