Wembanyama : Il dénonce un «gros problème» en NBA

Pierrick Levallet

Drafté par les San Antonio Spurs l'été dernier, Victor Wembanyama impressionne pour sa première année en NBA. Le joueur de 20 ans flambe et commence à mettre tout le monde d'accord. D'ailleurs, le talent du Français est tel que certains commencent à remettre en question la qualité de la formation américaine.

Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama impressionne déjà tout le monde. Le phénomène des San Antonio Spurs fait déjà partie des meilleurs joueurs de la ligue à son poste. Avec 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes décisives et 3,6 contres, le joueur de 20 ans fait sensation. Le Français est tellement bluffant que certains n’hésitent pas à relever certains problèmes avec la formation américaine comparé à celle des joueurs européens.

NBA - Victor Wembanyama : « J’ai hâte de retourner en France » https://t.co/RoZUu29ivN pic.twitter.com/dntptsKpPt — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

«Il y a clairement un gros problème aux Etats-Unis»

« Si Victor Wembanyama était né aux États-Unis, je pense qu’il aurait été un pire joueur. Il y a clairement un gros problème ici. Le souci avec le basket américain ne vient pas seulement de la scène AAU, mais aussi des entrainements individuels. En ce moment en NBA, il y a plein de gars capables de mettre des paniers difficiles. Il n’y a jamais eu autant de joueurs capables de se créer leur propre tir. Mais plein de fois, je me dis : ‘Il est talentueux lui, mais est-ce qu’il comprend ce qui se passe sur le terrain ?’ » a ainsi expliqué Ryen Russillo dans le podcast Green Light with Chris Long et dans des propos rapportés par Parlons Basket .

«Les meilleurs joueurs au monde ne sont plus Américains»