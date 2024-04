NBA - Playoffs : Nicolas Batum sauve les Sixers !

Florian Barré

Mardi soir, les Los Angeles Lakers étaient la septième équipe à obtenir leur billet pour les playoffs de la conférence Ouest. L’autre moitié du tableau des séries éliminatoires commence aussi à prendre forme. Après avoir battu le Heat de Miami à domicile ce mercredi, les 76ers de Philadelphie affronteront samedi les Knicks de New York, tête de série n°2, au Madison Square Garden.

Les 76ers seront bel et bien de la partie en playoffs ! Lors de la victoire 105-104 de la franchise pennsylvanienne face au Miami Heat, Joël Embiid a réalisé un double-double de 23 points et 15 rebonds tandis que Nicolas Batum a ajouté 20 unités (six tirs à trois points) en sortie de banc. Un succès qui n’aura pas été de tout repos puisque Philly a été mené par 14 points au cours d'une première mi-temps où ils ont commis 11 pertes de balles. Les hommes de Nick Nurse ont même accusé un large retard à la pause de 51-39.

Batum : «Wembanyama ? Je ne pensais pas qu’il ferait ça dès sa première année…» pic.twitter.com/1dxP0Ahe50 — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Embiid-Batum, ça fonctionne bien !

Cependant, l'offensive de Philadelphie a pris vie en seconde période grâce en grande partie à Embiid et Batum. Le Français a marqué 14 points en seconde période, tandis que l’Américain en a inscrit 11, seulement au cours du quatrième quart-temps. Un duo qui fonctionne et qui vient féliciter les choix de Daryl Morey. Le président des Sixers a dû trouver une contrepartie au départ de James Harden à l’automne dernier. Enthousiasmé à l’idée d’inclure Batum dans l’accord pour son jeu, son rôle de sixième homme et son expérience, Morey a vu juste.

Batum se mue en sauveur