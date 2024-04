Effet Wembanyama ? La NBA établit des records de fréquentations !

Florian Barré

La NBA a enregistré un nombre record de spectateurs pour les matchs de saison régulière en 2023-24. C'est la deuxième année consécutive que la ligue établit de nouveaux records en matière de fréquentation totale et moyenne. La NBA a attiré environ 304 000 fans de plus dans ses arènes cette saison - 22 538 518 au total et 18 324 en moyenne par match. Par ailleurs, il y a eu 873 ventes à guichets fermés dans toute la ligue, a indiqué la NBA, soit 82 de plus que la saison dernière.

En 2022-23, 63% des matchs de la NBA se sont déroulés à guichets fermés. Cette saison, la grande ligue a encore progressé puisque 71% de ses matchs ont affiché complet. Au total, la NBA a déclaré que les arènes étaient remplies à 98% de leur capacité en moyenne tout au long de la saison, un autre record. L'augmentation de la fréquentation s'explique en partie par le succès du tournoi de mi-saison, qui a eu lieu cette année pour la première fois en novembre et décembre. La fréquentation moyenne de la NBA pour ces matchs de novembre dans la ligue était de 18 208, un autre record.

Batum : «Wembanyama ? Je ne pensais pas qu’il ferait ça dès sa première année…» pic.twitter.com/1dxP0Ahe50 — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Oklahoma City prend du galon

Selon The Athletic, douze franchises – Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Miami Heat, Minnesota Timberwolves, Philadelphie Sixers, Utah Jazz, Phoenix Suns et Sacramento Kings – ont affiché complet à chaque match à domicile. La plus belle progression est pour le Thunder d’OKC avec 12.5% de spectateurs en plus, tandis que les Wolves ont attiré 7.5% de public supplémentaire. Pour rappel, les deux équipes se sont livrées une lutte acharnée jusqu’au dernier match de la saison pour la première place de la conférence Ouest (remportée par OKC).

Les quatre joueurs les plus populaires de la NBA

Par ailleurs, des supporters de plus de 150 pays et territoires ont acheté des billets pour les matchs, a indiqué la ligue. Il a aussi été constaté que LeBron James, Stephen Curry, Victor Wembanyama et Luka Doncic étaient, de loin, les joueurs les plus regardés sur les plateformes, et les seuls à dépasser le milliard de vues au total. Ainsi, bien que l’intérieur tricolore soit déjà en vacances avec les San Antonio Spurs, on peut s’attendre à de nouveaux records d’intérêt lors des playoffs 2024.