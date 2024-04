JO 2024 : «Ça va être énorme», Wembanyama annonce du lourd !

Hugo Chirossel

Le week-end dernier, Victor Wembanyama a mis un terme à sa toute première saison en NBA. Désormais, le rookie des Spurs va profiter de quelques jours de repos, avant de reprendre l’entraînement et se tourner vers les Jeux olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France, auxquels il a hâte de participer.

Depuis le banc, Victor Wembanyama a assisté dimanche à la victoire des San Antonio Spurs face aux Detroit Pistons (123-95), le dernier match de saison régulière de son équipe. Après cette rencontre, Wemby a fait un bilan de sa première saison en NBA, lui qui estime qu’il n’est pour le moment qu’à « 15% » de ses capacités. Après avoir participé à 71 matchs des 82 possibles avec les Spurs, Victor Wembanyama a hâte de faire son retour en France.

NBA - Victor Wembanyama sur le Défenseur de l’année : « Beaucoup de choses ont changé » https://t.co/b9S7oAEQfX pic.twitter.com/r6XvQANqIg — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

Wembanyama a hâte de revenir en France

« Je suis impatient d'y retourner depuis déjà un certain temps. Je vais aller voir mes grands-parents que je n'ai pas vus depuis mon départ. Je vais aussi retrouver mon frère, j'aimerais bien aller voir quelques-uns de ses matchs d'ailleurs. Ma sœur aussi. La nourriture me manque également. J'irai manger un grec, peut-être ? Ce serait pas mal (rires) », a déclaré Victor Wembanyama, dans des propos relayés par L’Équipe . Après ces quelques jours de repos bien mérités, il sera temps pour lui de se tourner vers les Jeux olympiques de Paris 2024.

«Quand je serai sur le terrain, je me donnerai à 200%»