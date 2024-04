NBA - Victor Wembanyama : « J’aurais dû en faire plus »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La première saison de Victor Wembanyama en NBA s’est officiellement terminée ce dimanche. À l’occasion du dernier des San Antonio Spurs, le Français s’est confié à la presse au sujet de sa première saison en tant que rookie. « Je me dis toujours que je n’en ai pas fait assez », a-t-il expliqué.

Victor Wembanyama a réalisé une première saison historique en NBA, surpassant largement les attentes fixées par les observateurs. Pourtant, le rookie des San Antonio Spurs, particulièrement exigeant avec lui-même, n’est jamais complètement satisfait. Il a fait le bilan de son année ce dimanche, pour le dernier match de la saison régulière, qu'il a passé sur le banc.

Tout le monde s’accorde à dire que tu as dépassé les attentes pour ta première saison en NBA. Partages-tu cet avis ?

« C’est peut-être le cas, mais ce n’est pas ce que je ressens. Chaque jour, j’essaie de me surpasser, d’accomplir plus de choses, d’établir de nouveaux records, de gagner plus de matches. Mais le lendemain, je me dis toujours que je n’en ai pas fait assez, pour me pousser encore plus. Ma première impression, ce n’est donc pas que j’ai dépassé les attentes, mais plutôt que j’aurais dû en faire plus. »

De quoi es-tu le plus fier après cette année ?

« De quoi suis-je le plus fier ? Il y a plusieurs choses. L’une d’entre elles, c’est mes lignes statistiques uniques, notamment dans les victoires. Le fait de faire ce qui n’a jamais été réalisé auparavant. Il y a aussi le fait d’être le meilleur rookie dans la plupart des catégories statistiques et le meilleur contreur de la ligue. J’en suis assez fier. »

Quelle est la chose la plus importante que tu as apprise cette saison ?

« Ce que je retiens principalement, c’est la constance que j’ai observée chez les 10 meilleurs joueurs de la ligue, comme Joel Embiid, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo. Ils répondent présents à chaque match, tout au long de la saison, et passent rarement une mauvaise soirée. Ils ne se contentent pas de briller occasionnellement, cela ne suffit pas. Ils donnent le meilleur d’eux-mêmes à chaque rencontre. »