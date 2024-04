NBA : Le Français Sidy Cissoko saisit sa chance avec les Spurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Sidy Cissoko a réalisé sa meilleure performance depuis son arrivée en NBA. Alors que les San Antonio Spurs étaient en difficulté, le Français est entré en jeu dès le premier quart-temps face aux Memphis Grizzlies ce mardi. Saisissant l’opportunité, il a eu un impact considérable pour son équipe et a établi de nouveaux records personnels. « Il apporte quelque chose de nouveau », a apprécié Victor Wembanyama.

Sidy Cissoko a passé 21 minutes sur le terrain, inscrivant 10 points, ses nouveaux records, dans la victoire face aux Memphis Grizzlies ce mardi (102-87). Profitant du premier quart-temps chaotique des Spurs, qui comptent de nombreux blessés, le rookie français est rapidement entré en jeu. Il a tiré le maximum de cette opportunité et a fait la différence pour son équipe.

Sidy Cissoko brille face aux Grizzlies

Six minutes après le début du match, alors que San Antonio était mené 9-14 à Memphis et jouait de manière désorganisée, Gregg Popovich a effectué trois remplacements. Victor Wembanyama a notamment quitté le terrain, au profit de Sidy Cissoko. Le deuxième rookie texan a apporté une énergie précieuse à l’équipe, convainquant ainsi le coach de le laisser dépasser la barre des 15 minutes pour la première fois en NBA.

Le Français, qui a passé la majeure partie de la saison en G League (la ligue de développement), semblait bien plus confiant que lors de ses précédentes rencontres avec l’équipe principale. Très agressif, il a joué avec justesse, terminant avec 10 points à 4/6 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives en 21 minutes de jeu — ses records en carrière. « Il apporte quelque chose de nouveau sur le terrain. Cette énergie, ce dynamisme qu’il possède. C’est ce qu’il fait » , a souligné Wembanyama. « Il saisit toutes les opportunités. »

Julian Champagnie : « Il a montré pourquoi il avait sa place »

« Le seul qui a joué avec énergie en première mi-temps était Sidy » , a relevé Julian Champagnie, auteur de 17 points ce mardi. « Il est comme ça, en tant que personne et en tant que joueur. Tous ses paniers aujourd’hui étaient des dunks […] Je suis très fier de lui. Nous sommes tous fiers de lui. C’était sa première véritable occasion de jouer avec nous, et il a vraiment montré pourquoi il avait sa place (en NBA). »

NBA : Victor Wembanyama encensé par ses adversaires https://t.co/qxThsnVZ3m pic.twitter.com/SJBG8095e8 — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Sandro Mamukelashvili : « C’est un joueur extraordinaire »