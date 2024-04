NBA : Une star retourne sa veste pour Wembanyama

Hugo Chirossel

En raison du mauvais bilan des San Antonio Spurs, dernier de la conférence Ouest et une des pires défenses de la NBA, Draymond Green avait déclaré le mois dernier que Victor Wembanyama ne méritait pas de remporter le titre de meilleur défenseur de l’année. Lauréat en 2017, l’intérieur des Golden State Warriors a revu sa position à ce sujet.

Si ce trophée semble promis à Rudy Gobert, Victor Wembanyama fait également partie de la discussion pour le titre de meilleur défenseur de l’année. Il faut dire que Wemby est le meilleur contreur de toute la NBA, mais difficile de décerner ce prix à un joueur évoluant dans l’une des pires défenses de la ligue. « Vous n'avez pas le droit de dire que parce qu'il est jeune et que l'équipe est mauvaise, un gars de la 24e défense de la ligue peut gagner le titre de meilleur joueur défensif de l'année. Je ne suis pas d'accord avec ça, c'est aller trop loin », estimait Draymond Green au début du mois de mars.

«Wemby doit être le défenseur de l'année»

Mais il semblerait que l’intérieur des Golden State Warriors ait revu sa position sur la question. « Je sais que j'ai dit récemment que Wemby ne devrait pas être le défenseur de l'année, et j'ai menti, Wemby doit être le défenseur de l'année car il est incroyable défensivement. La façon dont il impacte le jeu en défense, que ce soit sur le porteur du ballon ou loin du ballon, c'est un problème », a-t-il déclaré dans son podcast The Draymond Green Show .

«C'est un vraiment un problème»