NBA : Wembanyama rejoint deux légendes, c’est historique !

Benjamin Labrousse

Dans la nuit de mardi à mercredi, les Spurs de San Antonio se sont inclinés face aux Nuggets de Denver (110-105). Malgré cette nouvelle défaite, Victor Wembanyama a une nouvelle fois impressionné. S’il a flirté avec le « quadruple double », le prodige français a rejoint deux légendes grâce à une nouvelle ligne statistique délirante.

« Ça va arriver, mais j'ai d'autres priorités » . Auteur d’une prestation XXL face aux Nuggets de Denver, champions NBA en titre, dans la nuit de mardi à mercredi, Victor Wembanyama semblait davantage déçu par la défaite des siens que par sa performance du soir. Le pivot des Spurs de San Antonio a pourtant régalé les fans en frôlant de quadruple double (plus de 10 points dans quatre catégories statistiques différentes).

Performance XXL pour Victor Wembanyama

Le numéro un de la dernière draft NBA a en effet inscrit 23 points, 15 rebonds, délivré 8 passes décisives face aux Nuggets cette nuit. Mais surtout, Victor Wembanyama a effectué 9 contres face aux partenaires de Nikola Jokic, confirmant au passage son statut de meilleur contreur de toute la ligue, mais également celui d’un des défenseurs les plus impressionnants de ces dernières années en NBA. Pour le mythique entraîneur des Spurs de San Antonio, Gregg Popovich, le Français a gagné du respect grâce à sa très bonne prestation face à Nikola Jokic, considéré comme l’un si ce n’est le meilleur joueur en NBA.

Wemby rejoint Hakeem Olajuwon et Chris Webber