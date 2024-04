JO 2024 : Le pote de Wembanyama fait une grande annonce !

Hugo Chirossel

Coéquipier de Victor Wembanyama l’année dernière aux Metropolitans 92, Bilal Coulibaly a lui aussi fait ses grands débuts en NBA cette saison. Le rookie des Washington Wizards a vu son ascension freinée par une fracture au poignet droit, mais il sera remis à temps pour les Jeux olympiques de Paris 2024, auxquels il espère participer.

Victor Wembanyama n’est pas le seul joueur français à avoir fait sensation en NBA cette saison. C’est également le cas de Bilal Coulibaly, ancien coéquipier de Wemby aux Metropolitans 92 et drafté par les Washington Wizards. Malheureusement, sa première année dans la Grande Ligue s’est arrêtée prématurément, en raison d’une fracture au poignet droit. S’il ne pourra pas rejouer avant la fin de la saison, Bilal Coulibaly sera en revanche remis à temps pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

« J’ai immédiatement pensé aux Jeux »

« Normalement oui ! Quand le médecin m’a annoncé la nouvelle, j’ai immédiatement pensé aux Jeux, mais il m’a rassuré en me disant que j’allais avoir pour un gros mois de rééducation. Dès le début, je savais à quoi m’en tenir et j’ai vite compris que si je faisais ce qu’il fallait, j’allais pouvoir être de retour assez rapidement sur les parquets. Le staff des Wizards a parfaitement été à mes côtés. Ils m’ont dit qu’ils me gardaient ici jusqu’à ce que je sois en bonne santé », a confié Bilal Coulibaly, dans un entretien accordé au journal Le Parisien .

Coulibaly pose sa candidature pour les JO