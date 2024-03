NBA : Comment Victor Wembanyama transforme la défense des Spurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama a marqué un nouveau record de carrière avec 40 points lors de la victoire des San Antonio Spurs contre les New York Knicks (130-126) ce vendredi. Toutefois, sa domination se manifeste tout autant en défense. « Il est partout, à la fois offensivement et défensivement », a souligné son coéquipier Tre Jones.

Plus que dans tout autre domaine, c’est en défense que Victor Wembanyama domine. Bien que son apport défensif ait été relégué au second plan ce vendredi, alors qu’il a inscrit 40 points dans la victoire contre les Knicks (130-126), celui-ci reste toujours aussi décisif.

Les New-Yorkais n’ont réussi que 51,4 % de leurs tirs sous le panier face aux Spurs, soit une baisse brutale de 11,8 % par rapport à leur moyenne de la saison. C’est l’effet Wembanyama, une véritable arme de dissuasion dans la raquette, selon son coéquipier Tre Jones.

« Sa présence influence la prise de décision près du panier »

« On voit bien que tout le monde fait attention à lui sur le terrain, en particulier près du panier » , a expliqué Jones, le meneur des Spurs. « Que ce soit leurs extérieurs ou un autre seven-footer (joueur de plus de 2,13 m, ndlr), il affecte clairement les tirs et les décisions autour du cercle. Les joueurs évitent les tirs faciles et les layups, simplement parce qu’il est là et ils ne savent pas s’il va contrer leur tir. »

« Sa présence influence la prise de décision autour du panier » , a continué le coéquipier de Victor Wembanyama. « Parfois, les adversaires ne peuvent pas prendre un tir près du cercle, ils ressortent le ballon et finissent par prendre de mauvais tirs. Cela entraîne des violations de l’horloge des 24 secondes, des pertes de balles et bien plus encore, simplement en raison de sa présence dans cette zone. »

« Il avait quelque chose à prouver »

Dès son arrivée en NBA, Victor Wembanyama s’est imposé comme une force défensive. Mais à mesure que la saison avance, il devient une menace de plus en plus importante en attaque. Son nouveau record de points (40) établi ce vendredi contre les Knicks en est la dernière démonstration.