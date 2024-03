NBA : «Ça me fait vraiment ch***», le gros coup de gueule de LeBron James

Hugo Chirossel

Dernièrement, LeBron James a lui aussi lancé son podcast, intitulé « Mind the Game Pod », en compagnie de l’ancien joueur NBA JJ Redick. Le star des Lakers revient notamment sur la culture du un contre un et l’expression « I have a bag », qui l’énerve au plus haut point.

Comme plusieurs joueurs NBA, LeBron James a lui aussi lancé son podcast dernièrement, en compagnie de JJ Redick. Le King s’était notamment exprimé sur Stephen Curry, qu’il considère comme un des joueurs les plus influents de l’histoire de la Grande Ligue, avec Allen Iverson. LeBron James est aussi revenu sur une expression qui l’exaspère : « I have a bag », autrement dit, un joueur capable d’éliminer son adversaire grâce à ses qualités techniques.

« Ce n’est pas Jordan contre Bird sur Nintendo »

« Tout le monde parle de ça. ‘I have a bag’. Ou alors pour parler d’un gars qui n’en a pas. Ça me fait vraiment chier. Ce n’est pas parce que vous avez un match-up favorable que c’est le moment de jouer que des un contre un. ‘Faisons un un contre un’, j’entend que ça. Mais c’est quoi ça ? Ce n’est pas Jordan contre Bird sur Nintendo. C’est du cinq contre cinq. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir l’opportunité de battre votre adversaire direct. Mais il faut réaliser un truc : la plupart des grandes équipes vont venir en aide et, là, du coup, est-ce que vous pouvez avoir la bonne lecture du jeu ? », a déclaré LeBron James.

« Il y a des gars qui ne sont pas intéressés par ça »