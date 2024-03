NBA : «Ce s******* est arrivé», LeBron James balance sur Stephen Curry

Amadou Diawara

Il y a quinze ans, la NBA a vu un incroyable talent faire son apparition. En effet, Stephen Curry a fait ses débuts dans la Ligue lors de la saison 2009-2010, et il est devenu l'un des meilleurs joueurs en activité. Interrogé sur la star des Golden State Warriors, LeBron James s'est totalement enflammé, ne tarissant pas d'éloges à son égard.

Stephen Curry a fait ses débuts en NBA lors de la saison 2009-2010. Dès son arrivée chez les Golden State Warriors, le meneur de 36 ans a révolutionné son sport. Grâce à son incroyable faculté à shooter de n'importe où, Stephen Curry a permis à sa franchise de renverser des matchs qui pouvaient sembler être perdus d'avance. Dans le premier épisode de son nouveau podcast avec JJ Redick, LeBron James s'est totalement lâché sur Stephen Curry, n'hésitant pas à le couvrir de compliments.

«En 2009, il a tout changé»

« On ne peut plus vider son banc à -17 points maintenant. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en 2009, ce salopard à la peau claire est arrivé dans la Ligue et il a tout changé. A lui tout seul, il a fait en sorte qu'aucun avantage au score ne soit une garantie. Je l'adore. J'adore Steph » , a lâché LeBron James, la star des LA Lakers, avant d'en rajouter une couche.

«Stephen Curry et Iverson sont les deux références»