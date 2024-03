PSG : Après son dérapage, il fait son mea culpa !

Thomas Bourseau

Au même titre que le Japon, la Corée du Sud fut l’une des sélections favorites de la Coupe d’Asie des nations finalement remportée par le Qatar. Juste avant l’élimination des Sud-Coréens en demi-finale, les esprits se seraient échauffés en interne pour une histoire de tennis de table selon la presse étrangère dans laquelle Kang-In Lee aurait joué un rôle important. Le joueur du PSG s’est excusé ces dernières heures.

Kang-In Lee était indisponible pour le PSG en ce début d’année 2024 en raison de la Coupe d’Asie des nations qui se déroulait du 12 janvier au 10 février. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain a échoué en demi-finale de la compétition avec la Corée du Sud face à la Jordanie (2-0). Et avant la rencontre décisive, une dispute aurait éclatée pendant un dîner entre différents joueurs dont Heung-Min Son et Kang-In Lee.

La Corée du Sud échoue en Coupe d’Asie, une altercation a éclaté en interne ?

En effet, à l’époque, The Sun révélait qu’une altercation dans le camp de la Corée du Sud avait eu lieu, débouchant sur une blessure au doigt de Heung-Min Son à cause d’une histoire de tennis de table. Une source proche de l’affaire avait tenu le discours suivant au tabloïd anglais. « La dispute est venue de nulle part. Quelques jeunes joueurs ont mangé très rapidement et ont laissé le reste de l'équipe pour jouer au ping-pong. Son leur a demandé de revenir s'asseoir quand des choses irrespectueuses lui ont été dites. En quelques secondes, la dispute s'est étendue à la salle à manger et les joueurs étaient séparés. Son s'est gravement blessé au doigt en essayant de calmer tout le monde » . Kang-In Lee semble avoir fait partie des joueurs étant rapidement sortis de table pour jouer au ping-pong.

«Je voulais juste dire que je suis vraiment désolé et que j'apprends beaucoup de cette opportunité»