PSG : Grande nouvelle pour Ousmane Dembélé

Amadou Diawara

Ousmane Dembélé n'était pas apte à disputer le dernier match du PSG face à Montpellier dimanche. Mais heureusement pour Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, l'attaquant de 26 ans a pu s'entrainer normalement avec l'équipe de France ce mardi soir. Ousmane Dembélé devrait donc tenir sa place contre l'Allemagne ce samedi.

Ce dimanche, le PSG s'est frotté au Montpellier HSC. Toutefois, Luis Enrique a dû faire sans Ousmane Dembélé, qui aurait été victime d'un tympan percé, lors de cette rencontre.

PSG : Mbappé aux JO 2024, la réponse cash de Thierry Henry https://t.co/Gpp9qDmtGl pic.twitter.com/eVY161JNYo — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Dembélé était forfait contre Montpellier

Convoqué par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l'équipe de France avant l'Euro 2024, Ousmane Dembélé était incertain pour le choc face à l'Allemagne, prévu ce samedi soir. Mais heureusement pour le sélectionneur des Bleus , l'attaquant du PSG devrait être apte à jouer ce match au sommet.

Dembélé s'est entrainé normalement mardi