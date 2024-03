PSG : Mbappé snobé, son pote va prendre sa place ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il va quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid, Kylian Mbappé ne devrait pas être libéré par son futur club pour prendre part au tournoi olympique. Une déception pour le futur ex-joueur du PSG qui rêvait de décrocher la médaille d'or à Paris. A l'inverse, son grand pote Achraf Hakimi pourrait y prendre part.

L'été s'annonce très agité au niveau football puisque le tournoi olympique va succéder à l'Euro. Deux compétitions que l'équipe de France tentera de remporter, et c'est également l'objectif de Kylian Mbappé, boulimique de trophées et de records, et qui rêve de faire c'est incroyable doublé. Mais le Real Madrid, son futur club, n'a pas le même avis.

Mbappé ne devrait pas participer aux JO

En effet, Kylian Mbappé va quitter le PSG l'été prochain et devrait s'engager avec le club merengue . Et alors que sa participation aux JO semblait être un élément clé dans les négociations de son arrivée au Real Madrid, la direction du club espagnol aurait d'ores-et-déjà prévenu la FFF qu'elle ne libèrerait pas ses tricolores pour le tournoi olympique. Cela concerne ainsi Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy et donc probablement Kylian Mbappé.

Hakimi convoqué par le Maroc ?