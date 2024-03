Thierry Henry sème la panique au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le cas Mbappé semble insoluble pour Thierry Henry en vue des Jeux Olympiques, deux autres joueurs du PSG pourraient être concernés par le tournoi olympique à savoir Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery. Mais le club parisien hésiterait à libérer ses joueurs, notamment le second, qui devrait être sélection pour l'Euro quelques jours plus tôt.

L'été s'annonce brûlant pour le football français qui partira à la conquête d'un troisième titre européen mais également d'une deuxième médaille d'or olympique à l'occasion des JO à Paris. Et certains joueurs pourraient être concernés par les deux compétitions. Le début du tournoi olympique se déroulera 10 jours avec la finale de l'Euro, ce qui refroidit de nombreux clubs. Le Real Madrid a déjà prévenu qu'il ne libèrerait pas ses joueurs pour les JO. Une annonce qui concernera probablement Kylian Mbappé, futur merengue .

Zaïre-Emery et Barcola aux JO ?

Cependant, le PSG pourrait également être concerné pour la JO, malgré le départ de Kylian Mbappé. En effet, Warren Zaïre-Emery pourrait même être un cadre de la sélection de Thierry Henry à Paris. En conférence de presse, il a même ouvert la porte à cette option : « C'est sûr que ça fait très envie de participer à une compétition comme ça. Après, je ne sais pas où je serai ». Problème, le milieu de terrain du PSG devrait également faire partie de la liste de Didier Deschamps pour disputer l'Euro.

Le PSG s'interroge quant à la possibilité de libérer ses joueurs

Une situation qui inquiète le PSG. Selon les informations du Parisien, le club de la capitale s'interroge sur la possibilité de libérer Warren Zaïre-Emery pour les JO, surtout que Bradley Barcola, convoqué à chaque fois par Thierry Henry, fait également partie des candidats naturels pour participer au tournoi olympique. Le PSG n'est donc pas très chaud à l'idée de laisser filer deux joueurs importants durant l'été. Surtout WZE qui est amené à prendre une dimension encore plus forte la saison prochaine, alors que Barcola ne devrait pas être sélectionné pour l'Euro, et n'aurait donc pas deux compétitions à enchaîner. Le cas Pedri, qui avait participé à l'Euro puis au JO de Tokyo en 2021, est dans toutes les têtes. Et le PSG refuse d'imaginer que l'un de ses cracks se retrouvent régulièrement à l'infirmerie.