PSG : Mbappé reçoit un avertissement hallucinant !

Les 10 et 16 avril prochain, le PSG et le FC Barcelone se retrouveront en quart de finale de Ligue des champions. Un affrontement qui fait saliver certains journalistes de l'autre côté des Pyrénées. Visage bien connu de la fameuse émission El Chiringuito, Jota Jordi estime que le club catalan a de grandes chances de passé, malgré la présence de Kylian Mbappé.

Sept ans après l'épisode de la remontada, le PSG et le FC Barcelone vont se retrouver en Ligue des champions. Artisan de cette remontée historique, Luis Enrique portera, cette fois-ci, le survêtement parisien. Face à son équipe de cœur, le technicien espagnol se réjouit de cet affrontement.

Luis Enrique est aux anges

« Je suis heureux, très content, de retour à la maison. Ce sont des équipes qui se sont affrontées à plusieurs reprises. Nous avons eu de la chance, on retourne en Espagne. Barcelone est la ville où j’ai fait une partie de ma carrière sportive. C’est une ville où je me sens bien. C’est une bonne nouvelle » a confié l'entraîneur du PSG. Le club parisien devra se méfier de la jeunesse catalane, représentée par Lamine Yamal, mais aussi Pau Cubarsi, mis en lumière lors du huitième de finale de Ligue des champions face au Napoli.

« Mbappé, tu vas savoir qui est Pau Cubarsí et qui est Araujo »