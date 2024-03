PSG : Mbappé éclipsé par un joueur «spécial» ?

Pierrick Levallet

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé fait trembler les défenses adverses. Même s'il évolue à un niveau impressionnant, l'international français se fait parfois surclasser par d'autres joueurs. L'attaquant vedette du PSG s'est notamment fait distancer par son grand rival dans un domaine bien précis.

À 25 ans, Kylian Mbappé est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. L’attaquant du PSG fait peur à de nombreuses défenses et est très souvent attendu au tournant lors des rencontres importantes. Mais s’il évolue à un niveau impressionnant depuis plusieurs années maintenant, Kylian Mbappé n’est pas le meilleur partout.

PSG - Real Madrid : Mbappé sous pression à cause de la France ? https://t.co/qDd7cccx8M pic.twitter.com/OB3pPL3bQb — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Kane devance Mbappé pour le Soulier d'Or

En effet, il arrive que certains joueurs fassent mieux que le champion du monde 2018. Harry Kane est par exemple en tête dans la course au Soulier d’Or, talonné par Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France s’est également fait distancer par son grand rival dans un autre domaine.

Haaland fait aussi mieux que lui dans un autre domaine