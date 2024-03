Départ de Mbappé : Henry vend la mèche en direct ?

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est le gros feuilleton du moment, même si les informations autour de son possible départ du Paris Saint-Germain qui n’ont pas encore été confirmées. Mais le sélectionneur de l’équipe de France espoirs Thierry Henry a fait une sortie au sujet du Real Madrid qui va sans aucun doute faire parler.

Personne ne sait encore ce que fera Kylian Mbappé après le 30 juin 2024 et la fin de son contrat avec la PSG. Mais une chose est certaine : la star française aimerait beaucoup représenter son pays aux Jeux Olympiques de Paris 2024, qui se tiendront du 26 juillet au 11 aout prochain.

Mercato : Le clan Dembélé prépare un gros transfert au PSG https://t.co/5sngC0v6wO pic.twitter.com/tHIKGIbDaa — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Quel été pour Mbappé ?

Le principal intéressé n’a jamais caché son envie de disputer cette compétition, mais son avenir flou complique grandement les choses. Surtout que L’Equipe a révélé que le Real Madrid aurait prévenu la FFF de son intention de ne pas libérer les Français de son effectif comme Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy... et possiblement Kylian Mbappé ! Car comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com, c'est le club qui tient la corde pour l'accueillir la saison prochaine.

« Tu as reçu le mail du Real... je ne dis pas qu’il ira là-bas, mais on ne sait pas »