Transferts : Le PSG se lance dans une galère à 115M€ !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain va tourner la page Kylian Mbappé à la prochaine intersaison. Et pour ce qui est de sa succession, un seul attaquant ne suffirait pas au PSG. Le projet serait également de renforcer le milieu de terrain et la piste Bruno Guimarães serait étudiée. Cependant, la guerre serait déjà déclarée en coulisses.

Kylian Mbappé va plier bagage en fin de saison, soit à l’issue de son contrat au Paris Saint-Germain. Et grâce à l’argent économisé par le départ de Mbappé, au niveau de ses revenus et des diverses primes, le meilleur buteur de l’histoire du PSG devrait permettre au club parisien de miser sur plusieurs joueurs pendant le prochain mercato. Et le recrutement d’un milieu de terrain serait l’une des priorités du Paris Saint-Germain.

«Le milieu de terrain est un secteur qui sera probablement examiné, et nous avons vu que le PSG est lié à Bruno Guimarães»

Ces dernières semaines, le journaliste Jonathan Johnson dévoilait via une rubrique pour CaughtOffside que Bruno Guimarães était une piste prise en considération par le PSG. « Le lien historique entre Campos et Leão pourrait être un facteur, mais il s'agirait d'une dépense importante et le PSG pourrait décider qu'il est préférable de la concentrer ailleurs. Le milieu de terrain, par exemple, est un secteur qui sera probablement examiné, et nous avons vu que le PSG est lié à Bruno Guimarães. Je ne vois pas cette histoire disparaître ».

Le PSG se frotte au gratin européen pour Bruno Guimarães