Mbappé, Dembélé… Le Barça prévient le PSG !

En quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG défiera une nouvelle fois le FC Barcelone. Un classique européen qui s'annonce très serré, mais visiblement la jeune garde catalane n'est pas inquiète et Fermin Lopez prévient même le club de la capitale.

Dans trois semaines, le PSG et le FC Barcelone s'affronteront en quart de finale de la Ligue des champions, d'abord au Parc des Princes, puis au Nou Camp. Le club parisien part peut-être avec une longueur d'avance, mais côté catalan on affiche une grande confiance à l'image de Fermin Lopez.

Fermin Lopez prévient Mbappé et Dembélé

Interrogé par SPORT , le jeune joueur du Barça a d'abord évoqué la menace que représente Kylian Mbappé. « C'est l'un des joueurs les plus dangereux du PSG, mais il y a aussi Dembélé. Ce sont de grands joueurs et nous essaierons de les arrêter », assure Fermin Lopez, avant de parler du match plus en détails.

«Nous avons eu le PSG et nous sommes heureux»