«Paris, c'est le chaos», ce joueur du PSG balance

Amadou Diawara

Pour étoffer son milieu de terrain, le PSG s'est offert les services de Vitinha lors du mercato estival 2022. Alors qu'il adore la ville de Paris, le milieu de terrain portugais a décidé de vivre en dehors du centre, et ce, pour éviter le « chaos », préférant habiter au calme.

Lors de l'été 2022, le PSG a renforcé son milieu de terrain en bouclant la signature de Vitinha. Comme l'a reconnu le milieu de terrain portugais, il est actuellement comme un poisson dans l'eau à Paris, et ce, grâce à ses compatriotes Nuno Mendes et Danilo Pereira.

«Paris, c'est le chaos quotidien»

« C'est en fait un club très exigeant. Je me sens très bien ici, l'adaptation était facile et je suis heureux ici. Avoir Nuno Mendes et Danilo m'a facilité l'adaptation. Si vous demandez à (Gonçalo) Ramos, il vous dira la même chose » , a confié Vitinha lors d'un entretien accordé à Maisfutebol .

«J'aime beaucoup Paris»