PSG - Real Madrid : Cette légende interpelle Mbappé pour son transfert

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien se dirige vers le Real Madrid. Ancienne gloire du club merengue, Luis Figo s'est prononcé sur le transfert de Kylian Mbappé.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé va changer de club librement et gratuitement à l'issue de la saison. Sous contrat jusqu'au 30 juin, la star de 25 ans a déjà annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi.

Figo prend position pour Mbappé

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est en pole position pour boucler la signature de Kylian Mbappé. A l'instar de Manchester United et de Liverpool, le club merengue a formulé une offre au numéro 7 du PSG. Et à moins d'un énorme retournement de situation, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid cet été.

«J'ai eu la chance de venir au Real Madrid»