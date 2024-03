PSG : Surprise, un crack veut suivre Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau crack du FC Barcelone, Lamine Yamal s'est imposé comme l'un des éléments clés de Xavi ces dernières semaines. Le jeune ailier espagnol va d'ailleurs prochainement croiser la route de Kylian Mbappé en Ligue des champions. Et il ne manque de révéler qu'il espère suivre le même chemin de l'attaquant du PSG.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions a offert un classique entre le PSG et le FC Barcelone, qui se sont déjà affrontés à 13 reprises sur la scène européenne. L'occasion pour Kylian Mbappé d'écrire encore un peu plus l'histoire du club de la capitale avant son départ vers le Real Madrid.

«Profitons-en et voyons ce qui se passe»

Mais le PSG devra se méfier d'un certain Lamine Yamal. L'ailier de 17 ans brille depuis le début de saison et s'est imposé comme un titulaire indiscutable au Barça. Interrogé dans les colonnes de MARCA sur son duel avec Kylian Mbappé, l'Espagnol annonce la couleur : « Profitons-en et voyons ce qui se passe. C'est tout. Tout le monde sait ce qu'il est. C'est un joueur incroyable ».

Yamal «espère» suivre l'exemple de Mbappé