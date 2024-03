Mbappé - PSG : Luis Enrique se fait interpeller en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme par magie. Pour la première fois depuis le 1er mars dernier, Kylian Mbappé a été titularisé par Luis Enrique. Et comme par hasard, le PSG a aisément remporté son match sur la pelouse de Montpellier (2-6) grâce à un triplé de sa star. Pour Stéphane Guy, ce n'est justement pas un hasard.

Kylian Mbappé a soigné son retour en Ligue 1. Pour la première fois depuis le 2 février dernier, le joueur du PSG a disputé l'intégralité d'une rencontre en championnat. Titularisé par Luis Enrique, il s'est distingué sur la pelouse de Montpellier en inscrivant un triplé. Au micro de RMC , Stéphane Guy a, d'ailleurs, mis en évidence la prestation de Mbappé.

« Comme par hasard, le PSG regagne en Ligue 1 quand Mbappé fait 90 minutes »

« Ce que je retiens de ce match, c’est le triplé de Kylian Mbappé. Son premier but est juste phénoménal. Pied gauche côté opposé pour mettre l’équipe sur la voie du succès. Tous ces débats autour de Luis Enrique m’amusent car même face à Montpellier, heureusement qu’il y a Mbappé pour arranger l’affaire. Comme par hasard, le PSG regagne en Ligue 1 quand Mbappé fait 90 minutes » a confié l'ancien journaliste de Canal + . Selon Guy, Luis Enrique ne doit pas hésiter à le titulariser.

« S’il n’est pas là, c’est compliqué »