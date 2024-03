Transferts : Le PSG balance sur l’avenir du frère de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé pourrait ne pas arriver seul au Real Madrid la saison prochaine. Egalement en fin de contrat avec le PSG, son petit frère, Ethan, pourrait, aussi, s'engager avec le club espagnol selon certaines sources étrangères. Journaliste pour The Athletic, Mario Cortegana a précisé que le jeune milieu de terrain aura le dernier mot dans ce dossier.

Entre la famille Mbappé et le Real Madrid, les contacts existent depuis plusieurs années. Dès 2017, le club espagnol avait tenté de le recruter, avant qu'il ne rejoigne le PSG. Rebelotte en 2021 puis en 2022. Toutes ces tentatives se sont soldées par des échecs. Mais cette année devrait être la bonne pour le Real Madrid. Comme indiqué par la presse espagnole, les derniers détails sont en train d'être réglés entre les deux équipes.

Mbappé suivi par son frère ?

Kylian Mbappé devrait prendre la direction de l'Espagne la saison prochaine. Il pourrait être accompagné de sa mère, mais aussi de son petit frère. « La famille de Mbappé et Kylian Mbappé ont demandé que le Real Madrid recrute son frère, Ethan. Madrid y a réfléchi et ils ont fini par dire oui. Ce qui est attendu, c'est qu'il rejoigne le Real Madrid Castilla » avait déclaré le patron d' OK Diario, Eduardo Inda, au sujet d'Ethan, lié au PSG jusqu'en juin prochain.

« S'il veut renouveler, il renouvellera »