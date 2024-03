Mercato : Le PSG prépare un gros coup avec une star de Deschamps ?

Axel Cornic

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait débuter un tout nouveau cycle avec le possible départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat. Plusieurs stars semblent être visées, et cela serait notamment le cas de Theo Hernandez, joueur de l’équipe de France et de l’AC Milan, considéré comme l’un des meilleurs latéraux au monde.

Le PSG fait déjà l’objet de nombreuses spéculations à quelques mois du mercato estival. Il faut dire qu’avec le possible départ de Kylian Mbappé énormément de choses pourraient changer, avec Luis Campos qui aurait déjà quelques gros coups en tête.

PSG : Le projet de rêve du boss en grand danger ? https://t.co/hLM4v5hJOh pic.twitter.com/cN9v4bPhrj — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Le PSG prépare son été

C’est le cas avec Bernardo Silva, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Déjà pisté par le PSG l’été dernier, le Portugais est sous contrat jusqu’en juin 2026, mais il peut quitter Manchester City grâce à une clause de départ fixée à 58M€, qui s’activera à partir du 1er juillet prochain.

Les retrouvailles des frères Hernandez ?