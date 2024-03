Mbappé - PSG : Thierry Henry vend la mèche pour le transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce lundi en marge du rassemblement de l'équipe de France espoirs, Thierry Henry a longuement évoqué le cas Kylian Mbappé devant les journalistes. Interrogé sur sa participation au tournoi olympique, le sélectionneur a commis une boulette en confirmant son départ du PSG en fin de saison.

Thierry Henry était très attendu ce lundi. Il y a quelques semaines, le Real Madrid aurait prévenu la FFF qu'il ne libérerait pas ses joueurs tricolores. Cela pourrait bien concerner Kylian Mbappé, si ce dernier décide de signer en Espagne. Face aux journalistes, le sélectionneur de l'équipe de France olympique a réclamé un entretien avec le Real Madrid.

Le PSG se fait insulter à l'étranger ! https://t.co/0zEPGLczzl pic.twitter.com/cPmHY4R8yo — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Henry réclame un entretien avec le Real Madrid

« O n va essayer de parler, voir ce qu'on peut faire. Il n'y a pas mal de branches à l'arbre. On est obligé de sonder tout le monde. On va voir si on peut reçus. C'est difficile à préparer parce qu'on n'a pas de certitudes. Oui, il y a pas mal de noms qu'on aimerait avoir. Mais on ne sait pas quand le oui arrivera. Et si le joueur change de club... Ce n'est pas facile, mais on le savait » a confié Thierry Henry.

« On sait qu'il va partir »