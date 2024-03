PSG : Mbappé a tout changé pour Deschamps ?

Pierrick Levallet

Très important au PSG et en équipe de France, Kylian Mbappé a fini par s'imposer comme un véritable leader dans le vestiaire. Mais cela n'a pas toujours été le cas. L'international français était même plutôt en retrait avant de se faire violence pour assumer son nouveau statut à en croire Didier Deschamps.

Joueur majeur du PSG et de l’équipe de France depuis plusieurs années maintenant, Kylian Mbappé s’impose désormais comme un leader dans le vestiaire. L’international français prend souvent le brassard de capitaine chez les Rouge-et-Bleu lorsque Marquinhos est absent. En équipe de France, la star de 25 ans a d’ailleurs eu droit à une belle promotion après la Coupe du monde 2022.

Kylian Mbappé succède à Hugo Lloris chez les Bleus

Hugo Lloris ayant pris sa retraite internationale, Didier Deschamps a dû se trouver un nouveau capitaine. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann étaient les principaux prétendants pour le brassard, et le sélectionneur des Bleus s’est tourné vers l’attaquant du PSG. Ce dernier se serait d’ailleurs fait violence puisqu’il n’était pas vraiment un leader dans le vestiaire auparavant.

«Kylian avait une importance grande mais il était en retrait»