Mbappé - PSG : Le vestiaire rend hommage poignant

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé finit la saison au PSG avant de relever un nouveau défi au Real Madrid. Dimanche, le meilleur buteur du Paris Saint-Germain a signé un coup de chapeau à Montpellier. Une force de caractère qui laisse bouche bée Manuel Ugarte, recrue estivale de 2023, qui lui a rendu hommage en zone mixte.

Après un mois et demi de disette, sa dernière réalisation dans l’élite remontant au 2 février à Strasbourg (2-1), Kylian Mbappé a enfin retrouvé le chemin des filets en Ligue 1 avec le PSG. Il aura fallu attendre une nouvelle titularisation et un déplacement à l’extérieur pour témoigner de sa magie… à trois reprises ! Dimanche soir, à Montpellier, Kylian Mbappé a joué les 90 minutes du match, ce qui ne lui arrivait plus en Ligue 1 dernièrement. Et ça a payé puisqu’il a inscrit un triplé tout en offrant une passe décisive à Vitinha pour l’ouverture du score (6-2).

Kylian Mbappé claque un triplé et remet les pendules à l’heure au PSG

Pour que Kylian Mbappé soit décisif, du moins comme il le démontre ces dernières semaines, il doit jouer l’intégralité du match. Ce fut le cas face à l’OGC Nice en 1/4 de finale de Coupe de France la semaine dernière (3-1) et un but pour Mbappé ou encore contre la Real Sociedad le 5 mars dernier (2-1) lui qui avait marqué les deux buts parisiens. Et le déplacement à Montpellier a prouvé ce besoin de Mbappé de jouer pour performer. Malgré tout ce qu’il traverse sur et en dehors du terrain au PSG, le capitaine de l’équipe de France continue d’impressionner Manuel Ugarte.

«Il continue de m’impressionner, en match, à l’entraînement, comme personne»