Mbappé - PSG : La nouvelle sortie étonnante de Luis Enrique !

Jean de Teyssière

Face à Montpellier ce dimanche soir, en clôture de la 26ème journée de Ligue 1, le PSG a réussi une belle prestation, en gagnant cette rencontre 6-2. Kylian Mbappé a enfin joué un match entier en Ligue 1 depuis l'annonce de son départ du club l'été prochain et a inscrit un triplé. A la fin du match, son entraîneur, Luis Enrique, a une nouvelle fois tenu d'étranges propos sur son buteur.

286, 287 et 288. Avec ce triplé face à Montpellier, Kylian Mbappé a marqué son 288ème but en Ligue 1 et se rapproche doucement de son objectif, 300. Il lui restera 8 matchs pour marquer 12 buts, un challenge relevé. Il faudrait d'abord que Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, le fasse jouer l'intégralité des dernières rencontres.

«La vie est toujours plus belle avec Mbappé ? Oui, je suis d'accord !»

Après la belle victoire du PSG face à Montpellier, Luis Enrique s'est présenté au micro de Prime Vidéo et a été interrogé sur sa décision de laisser Kylian Mbappé sur le terrain : « La vie est toujours plus belle avec Mbappé sur le terrain pendant tout le match ? Oui, je suis d'accord ! Je suis toujours d'accord . »

«C'est mon idée depuis le premier jour»