PSG : Un joueur lâche une grosse réponse à Luis Enrique

Face à Montpellier, en clôture de la 26ème journée de Ligue 1, le PSG a étrillé les Héraultais (6-2), grâce à un triplé de Kylian Mbappé. Dans un match très agréable, avec trois buts marqués en dehors de la surface, Vitinha avait bien lancé les siens en ouvrant le score à la 14ème minute de jeu. Une prestation qui a des airs de réponses à Luis Enrique, qui avait interpellé son joueur.

Après le match face à Reims (2-2), Luis Enrique avait quelque peu critiqué Vitinha, estimant que le milieu de terrain du PSG ne marquait pas assez : « On est très exigeant avec lui et on pense qu’il peut encore s’améliorer, marquer plus de buts. » Face à Montpellier (6-2), il a répondu à son entraîneur.

Vitinha, co-meilleur buteur de loin en Europe

Auteur d'un but fantastique face à Montpellier (6-2), Vitinha a grandement contribué au succès des siens. D'une frappe en dehors de la surface, il a ouvert le score et lancé son équipe sur la voie du succès. Cette saison, il a marqué quatre buts à l'extérieur de la surface, devenant co-meilleur buteur européen dans cet exercice, en compagnie de Serhou Guirassy (Stuttgart), et Jan-Niklas Beste (Heidenheim).

«Dès que je suis sur le terrain, je suis bien»