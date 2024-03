PSG : Mbappé va se frotter à un crack !

Benjamin Labrousse

Vendredi, le PSG a écopé du FC Barcelone lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Loin d’être le grand Barça de la dernière décennie, le club catalan possède de belles pépites en ses rangs, à l’image du jeune Pau Cubarsi. Brillant face à Victor Osimhen, le défenseur de 17 ans va s’attaquer à un monument : Kylian Mbappé.

Au sortir d’une double confrontation maitrisée face à la Real Sociedad (1-4 au cumul des deux rencontres), le PSG a atteint le stade des quarts de finale de la Ligue des Champions. Vendredi, le PSG a écopé du FC Barcelone en quarts de finale, et a ainsi évité les cadors européens comme le Real Madrid ou encore Manchester City. Néanmoins, les partenaires de Kylian Mbappé devront éviter le piège blaugrana , qui peut compter sur la présence de jeunes pépites en ses rangs…

«Pau est tellement concentré qu'il va pouvoir anticiper d'une ou deux secondes»

Si depuis le début de saison, Lamine Yamal monopolise l’attention, un autre membre de la génération 2007 rayonne à Barcelone. Pau Cubarsi s’impose progressivement aux yeux de Xavi, et a récemment été convoqué avec l’Espagne pour les rencontres amicales face à la Colombie et au Brésil (22 et 26 mars). Auprès de l’Equipe , Albert Puig Alcaide, ancien formateur de la Masia , s’est exprimé à propos du crack du FC Barcelone : « Il était d'une telle maturité par rapport à ses coéquipiers et aussi humble et travailleur, c'est ça sa principale qualité. Il est très bien entouré, de ses parents, de sa sœur et des personnes qui s'occupent de sa carrière. Ce sont des gens normaux qui n'ont pas l'ambition de faire de lui une star. Là où d'autres joueurs vont improviser, Pau est tellement concentré qu'il va pouvoir anticiper d'une ou deux secondes. On l'a vu contre Osimhen » .

«Cubarsi l’attend pour le sécher»