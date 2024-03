Mbappé - PSG : En Espagne, la guerre est déclarée !

Thomas Bourseau

Acte V entre le PSG et le FC Barcelone en phase à élimination directe de la Ligue des champions depuis le rachat du club parisien par QSI. Le Paris Saint-Germain a rendez-vous en quart de finale avec le Barça qui n’a pas peur du tout de Kylian Mbappé et de sa bande selon José Alvarez.

Le FC Barcelone se présentera au Parc des princes le 9 février prochain avec un retour non pas au Camp Nou, mais à Montjuic le 16 avril prochain. Et alors que le Barça traverse une période de transition délicate et compte plusieurs blessés de marque comme Pedri et Frenkie de Jong, le PSG est annoncé comme favori par le journaliste Frédéric Hermel.

«Le PSG, c'est Mbappé et pas grand-chose d’autre»

Frédéric Hermel a d’ailleurs annoncé à RMC que même en Espagne, le Paris Saint-Germain disposait du statut de favori pour ce quart de finale de Ligue des champions. Mais pas pour José Alvarez qui a publié le post suivant sur X . « Le Barça peut être satisfait de ce tirage. Le PSG, c'est Mbappé et pas grand-chose d'autre, avec le match retour à Montjuïc. Et la demi-finale n'est pas la plus compliquée. Les pieds sur terre mais tout est possible ».

«Cubarsi l’attend pour le sécher»