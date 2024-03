Le jackpot tombe enfin pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Dans le cadre du tirage au sort des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions en décembre 2023, Frédéric Hermel regrettait que le PSG ait hérité de la Real Sociedad, estimant que même le FC Barcelone était une opposition plus clémente. Son voeu s’est exaucé pour les 1/4 de finale et son discours reste inchangé trois mois plus tard.

Le 18 décembre dernier, au moment du tirage au sort des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, le PSG héritait de la Real Sociedad alors que le club de la capitale avait terminé à la deuxième place de sa phase de groupes. Un tirage clément ? Pas d’après Frédéric Hermel qui tenait les propos suivants. « Le Barça était un tirage meilleur pour le PSG que la Real Sociedad. La Real Sociedad n'a rien à perdre face au PSG. C’est dur de leur piquer le ballon. Take Kubo, quand il touche la balle, c'est dur de la lui prendre. Le PSG va souffrir face à une équipe qui joue aussi bien au ballon ».

Hermel : «Le PSG est considéré comme favori face au Barça, et même en Espagne»

Et ce vendredi, au cours du tirage au sort des quarts de finale de C1, le PSG a cette fois-ci eu le droit au FC Barcelone. Même son de cloche pour le journaliste Frédéric Hermel qu’il y a trois mois pour le Paris Saint-Germain : le FC Barcelone est « un bon tirage » . « On sait que dans trois semaines, le Barça va récupérer Frenkie de Jong qui est son rouage au milieu de terrain. Pedri, on se pose des questions encore. Mais sincèrement, aujourd'hui, le PSG est considéré comme favori face au Barça, et même en Espagne. Barcelone a battu une faible équipe de Naples. Ce Barça est en convalescence même s'il y a des grands joueurs. Collectivement, c'est rare d'avoir vu un Barcelone aussi efficace que mardi soir (lors du match retour contre Naples). C'est un bon tirage pour le PSG ».

