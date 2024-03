PSG : Premier coup de froid avant le FC Barcelone !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En avril, le PSG va donc recroiser la route du FC Barcelone en Ligue des champions. Un choc en deux parties que Luis Enrique abordera sans l’une de ses pièces majeures. Achraf Hakimi est en effet suspendu pour le quart de finale aller, obligeant le technicien espagnol à envisager une autre option.

C’est une vieille connaissance que s’apprête à retrouver le Paris Saint-Germain en Ligue des champions avec le FC Barcelone, futur adversaire en quarts de finale. Une opposition qui prend place pour la sixième fois au cours des douze dernières années. Luis Enrique peut donc désormais se préparer pour le premier rendez-vous auquel ne prendra pas part l’un de ses joueurs.

Hakimi suspendu à l’aller

Alors qu’il a écopé d’un troisième carton rouge en Ligue des champions le 5 mars dernier sur la pelouse de la Real Sociedad, Achraf Hakimi est forfait pour le match aller le 9 au 10 avril prochain, obligeant Luis Enrique à trouver une autre option pour le flanc droit de sa défense.

Le Barça est prudent