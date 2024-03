PSG : Le FC Barcelone répond cash sur la Remontada !

Axel Cornic

Après avoir défait la Real Sociedad lors des 8es de finale, le Paris Saint-Germain va rencontrer une nouvelle équipe espagnole en Ligue des Champions. Ce vendredi, le tirage au sort des quarts de finale a en effet désigné le FC Barcelone comme futur adversaire des Parisiens, qui verront sûrement des souvenirs amers ressurgir.

Le parcours du PSG en Ligue des Champions continue et il passera par la Catalogne. C’est en effet une affiche de rêve qui se profile pour les quarts de finale, puisque le club parisien va croiser la route du FC Barcelone de Xavi. Évidemment, un seul mot revient à l’esprit en pensant aux affrontements entre les deux écuries européennes.

« La Remondada? On avance, il ne faut pas rester là-dessus »

C’est évidemment celui de Remontada , célèbre épisode de 2017 lorsque le Barça avait déjoué tous les pronostics en récupérant un retard de quatre buts et s’imposant finalement 6-1 à domicile.« La Remondada? On avance, il ne faut pas rester là-dessus » a toutefois déclaré Rafa Yuste au micro de RMC Sport , lorsqu’il a été interrogé sur le sujet. « Ce sera un match avec des joueurs différentes, des entraîneurs différents. Ce sera un match très spécial ».

« Ce sont deux grandes équipes qui vont s'affronter, le PSG et le Barça »